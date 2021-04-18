Macron: Rusya'yla ilişkilerde net kırmızı çizgiler çekmeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD televizyonu CBS'e verdiği mülakatta dünya liderlerinin Rusya ile ilişkilerde "net kırmızı çizgiler çizmesi gerektiğini" savunarak "İnandırıcı olmanın tek yolu bu" dedi.

Macron Cuma günü yapılan ve tamamının bugün yayımlanacağı mülakatta "Yaptırımlar tek başına yeterli değil ama bir paketin parçası" diye konuştu.

Macron Kırım'ın 2014'te Rusya ile birleşmesini ise Batı'nın Rusya'ya karşı "naif yaklaşımının başarısızlığı" diye niteledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Kırmızı çizgileri tanımladığımızda, inandırıcı olmayı ve başkalarının bu kırmızı çizgilere uymasını sağlamalıyız" diye konuştu.

Macron'un bu açıklamaları ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklamasının ve Batılı emperyalist ülkelerin Ukrayna üzerinden Karadeniz'deki gerilimi tırmandırmalarının ardından geldi.