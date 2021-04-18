İngiltere de Karadeniz'e savaş gemilerini yolluyor

Sunday Times gazetesinin haberine göre, üst düzey İngiltere Deniz Kuvvetleri kaynakları, İngiliz savaş gemilerinin önmüzdeki ay Ukrayna ile Rusya arasında ısınan Karadeniz'e giriş yapacak.

Gazete, konuşlandırmanın amacının Ukrayna ve NATO müttefikleriyle dayanışma göstermek olduğunu aktardı.

Aktarılan bilgiye göre söz konusu gemiler bir uçaksavar füzeleri donanmış bir Tip 45 muhrip ve denizaltı karşıtı Tip 23 firkateyn olacak. Söz konusu gemiler hali hazırda İngiltere Donanması'nın Akdeniz filosunda bulunuyor. Gemilerin Mayıs ayında Akdeniz'den çıkıp İstanbul Boğazı'nı aşması planlanıyor.

Haberde ayrıca İngiltere Hava Kuvvetleri F-35B Yıldırım hayalet jetleri ve Merlin denizaltı avlama helikopterleri, Karadeniz'deki savaş gemilerine destek vermek için Akdeniz'deki filonun bayrak gemisi olan uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'de hazır bekletilecek.

Konuya ilişkin bir bakanlık sözcüsü Sunday Times'a verdiği demeçte, İngiltere hükümetinin durumu izlemek için Ukrayna ile yakın bir şekilde çalıştığını ve Rusya'yı gerginliği azaltmaya çağırmaya devam ettiğini söyledi.

Sözcü gazetenin aktardığına göre, "İngiltere ve uluslararası müttefiklerimiz Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz destekte tereddütsüzdürler." dedi.

Gemilerin Boğazlar'dan geçişine dair Türkiye'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ukrayna "işgal altında" olarak tanımladığı Donbass ve Kırım bölgeleri etrafında asker yığınağını arttırırken son haftalarda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş olan Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ne yönelik saldırırlarını arttırdı.

Karadeniz üzerinde da Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki gerginlik artarken Rusya bölgeye diğer filolarından takviye yapmaya başladı.