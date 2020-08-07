Macron Lübnan'da sömürgeci geçmişin izinde: Ülkeye 'siyasi anlaşma’ dayatacak

Fransa’dan 1943’te bağımsızlığını elde eden Lübnan’ı Beyrut Limanı’ndaki patlamadan 2 gün sonra ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Beyrut sokaklarında sömürgeci valisi gezmesi dikkat çekti.

Macron ziyaretini ilk olarak enkaz alanına yaptı. Burada Beyrutlulara seslenen Macron Lübnan hükümetine "siyasi bir anlaşma" önereceğini ve 1 Eylül’e dek uygulamalarını isteyeceğini belirtti.

Enkaz çevresindekilere yaptığı konuşmada Macron “Aynı zamanda yeni bir siyasi inisiyatif başlatmak için buradayım, çünkü siyasi sisteme karşı bir öfke var” dedi.

Macron “Lübnan’da yeni bir siyasi anlaşma önereceğim ve 1 Eylül’de geri geleceğim, eğer yapamazlarsa siyasi sorumluluğumu alacağım” diye konuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından karşılanan Macron, ilk olarak enkaz alanına gitti. Macron “Bugün yolsuzlukla mücadele etmek için, şeffaflığa ve hakikate ulaşmak için Lübnan içindeki ayrılığa son vermek üzere sistemi değiştirecek reformlarla ilerlememiz gerekiyor” diye konuştu. Macron limandaki patlamanın da ihmal sonucu olduğunu söyledi.

Çevredeki bir kişinin, ülkeye verilecek yardımlarla ilgili “Paranın hükümete gitmesini istemiyoruz” demesi üzerine Macron “Yardımın doğrudan size geleceği konusunda bana güvenebilirsiniz” diye konuştu.

Macron daha sonra enkaz alanından ayrılarak Beyrut sokaklarında gezdi ve insanlarla konuştu. Macron’un bu gezisindeki tavrına ilişkin sömürge valisi benzetmesi yapıldı.

Macron iki uçaklık yardım malzemesiyle geldiği Lübnan’da ilk yaptığı açıklamada bu ziyaretinin ülkedeki siyasi güçler ve kuruluşlarla “samimi bir diyalog” için fırsat olduğunu söyledi. Macron reformlar yapılmazsa Lübnan’ın iflasına devam edeceğini de söyledi.