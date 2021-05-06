Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye'yle deniz yetki anlaşması devam edecek

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Trablus ile Ankara arasında imzalanan deniz sınırları anlaşmasına bağlı olduğunu doğruladı ve anlaşmadan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Dibeybe, Libya hükümetinin Yunanistan'ın anlaşmaya ilişkin değerlendirmesine katılmadığını belirterek, "anlaşmanın Libyalılara hizmet ettiğini ve ondan çekilmeyeceklerini" ifade etti.

Türkiye ve Fayiz el-Sarac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Kasım 2019'da "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat"ını imzaladı.

Dibeybe Libya'daki paralı askerlerin yakında Libya'dan çıkarılacağına dair cesaret verici göstergeler olduğunu belirtti.

Libya geçici hükümetinin başbakanı, hükümetinin askeri kurum dışında devlet kurumlarının yüzde 80'ini birleştirdiğini açıkladı.

Dibeybe, geçen ayın sonlarında Bingazi'de hükümet toplantısının yapılmasını engelleyen lojistik meseleler olduğunu sözlerine ekledi, kısa süre sonra şehirde bir toplantı yapma, anlaşmazlığı giderme, ulusal uzlaşmayı sağlama ve bunun sonunda planlanan zamanda seçim yapma sözü verdi.

Yeni yürütme otoritesi, devlet kurumlarını birleştirme ve Aralık ayında yasama ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılana kadar geçiş aşamasını denetleme görevini üstlendi.