Merkel-Erdoğan görüşmesi: Libya'dan çekilmek 'önemli bir mesaj' olacak

Bir Alman hükümet sözcüsü, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Çarşamba günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı konuşmada yabancı askerlerin Libya'dan çekilmesinin "önemli bir mesaj" olacağını, çünkü her iki tarafın da buradaki yeni geçici hükümeti destekleme sözü verdiğini söyledi.

Sözcü, Merkel ve Erdoğan'ın Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin geçici hükümetinin yıl sonuna kadar seçim hazırlıklarında desteklemek için anlaştıklarını söyledi. Sözcü, "Şansölye, yabancı asker ve paralı askerlerin geri çekilmesinin erken başlamasının önemli bir mesaj göndereceğini vurguladı" dedi.

Sözcü, Merkel ve Erdoğan'ın Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik uluslararası çabaların yanı sıra Suriye'deki iç savaş gibi bölgesel meseleleri ve Kıbrıs sorunuyla ilgili uluslararası gündemleri de görüştüğünü söyledi.

Sözcü, "Şansölye ve Türkiye Cumhurbaşkanı, Suriye'de ihtiyaç sahibi insanlara insani yardım için yeterli erişimin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı" dedi.

Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe getirilmişti.