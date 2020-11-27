Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı

Teknik direktör Yılmaz Vural, koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma kaldırıldı.

Haber Merkezi

Teknik direktör Yılmaz Vural, Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Vural, Haziran ayında da koronavirüse yakalanmıştı.