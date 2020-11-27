Teknik direktör Yılmaz Vural, Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Vural, Haziran ayında da koronavirüse yakalanmıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı
Teknik direktör Yılmaz Vural, koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma kaldırıldı.
Haber Merkezi
Teknik direktör Yılmaz Vural, Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Vural, Haziran ayında da koronavirüse yakalanmıştı.