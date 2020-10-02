Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden alındı, kayyum atandı

6-7 Ekim eylemleri nedeniyle gözaltına alınan ve kısa süre önce hakkında tutuklama kararı verilen Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı, yerine kayyum atandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/146757 sayılı soruşturması kapsamında 25.09.2020 tarihinde gözaltına alınan ve bu dosya kapsamında 02.10.2020 tarihinde tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan BİLGEN Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 02/10/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

Kars Valisi Türker ÖKSÜZ İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir