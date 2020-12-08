ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden BioNTech-Pfizer aşısına destek

BioNTech'in geliştirdiği, Pfizer'in üretip dağıttığı koronavirüs aşısına ABD'de acil kullanım yetkisi için yapılan başvuruyla ilgili ilk açıklamayı yapan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koydukları acil kullanım kurallarına aşının uyumlu olduğunu duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, FDA, BioNTech-Pfizer aşısının 16 yaşından küçükler, hamileler ve bağışıklık sorunu olan kişiler için güvenli olduğu sonucuna varmak için şimdilik eldeki verilerin yeterli olmadığını belirtti.

Açıklamaya göre iki dozlu aşının uygulandığı grupta, obezite sınır çizgisinde ve daha önce ateroskleroz (damar sertleşmesi) geliştirmiş bulunan bir katılımcının ilk dozun yapılmasından üç gün sonra öldüğü aktarıldı.