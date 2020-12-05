Ethem Sancak: Çin aşısı işinde yokuz, Moderna’ya, Pfizer’e başvuracağız

AKP iktidarının Çin'den 50 milyon doz Covid-19 aşısı alınacağını açıklaması sonrası Ethem Sancak'tan açıklama geldi.

Sancak, Çin aşılarını kendilerinin getireceği iddialarını yalanlayarak, "Bakanlık kendi alıp dağıtacak. Bir firma ile anlaştığını duydum ama ismini bilmiyorum" dedi.

Odatv'ye konuşan Sancak, "Biz Çin aşısı işinde yokuz. Bizim bir aşı için başvurumuz var ama o ticari sır şu an açıklayamam" derken, "Tabi Moderna’ya da başvuracağız, Pfizer’e de başvuracağız. Ancak Çin aşısı işinde biz yokuz. Bu sürekli devam edecek bir iş. Başvurularımızı yapacağız. Covid aşısı da devam edecek" ifadesini kullandı.

Sancak, 2019 yılında tekrar faaliyete geçen Sancak Ecza Deposu için ise şunları söyledi:

“Eskiden soğuk dağıtım depomuz vardı, onu satmamıştık. Yeğenlerim tekrar faaliyete geçirdi. Türkiye’deki eczacılar bizim hizmetimizden çok memnundu, tekrar faaliyete geçmemizi istediler.. Bunun üzerine geçtik. Şu an zaten kanser ilaçları ve birçok aşının dağıtımını yapıyoruz. Bizde gençleri toparladık bu işe girdik.”

Covid-19 aşısının dağıtımının yıllarca süreceğini ve Sağlık Bakanlığı’nın da henüz mevzuatı tam anlamıyla netleştirmediğini belirten Ethem Sancak şu ifadeleri kullandı: “Dediğim gibi şu an da bizim temasta olduğumuz bir ülke bir firma var. Bizim dışımızda 1-2 firma daha başvurdu. Ancak Çin aşısı değil başka firma. Çin aşısını bize yoruyorlar ama biz yokuz bu işte. Bakanlık kendi alıp dağıtacak. Bir firma ile anlaştığını duydum ama ismini bilmiyorum. Onun dışında serbest pazara düştüğünde de bir şirkette anlaşılır. Şu an Sağlık Bakanlığının oluşturacağı yeni prosedürleri de bekliyoruz. Bu yıllarca sürecek ve binlerce eczane var. Vatandaş kendi cebinden de verebilir. Bakanlığın mevzuatının netleşmesini bekliyoruz. Şimdi başka bir durum da var. Pfizer ‘yılda 50 milyon doz üretebilirim’ diyor. İki doz uygulanacağı için 25 milyon insana vurulabilir. Bu kime yetecek. İngiltere anlaştı mesela Pfizer’le ama onun da nüfusu ortada. Bu konular belirsiz. Öte yandan Çin daha seri üretebiliyor aşıyı. Çin’in tekniğini biliyoruz, yıllardır kullanılıyor. Pfizer’in yeni teknoloji ile ürettiği aşı ise ilk kez uygulanacak. O yüzden yan etkilerini bilmiyoruz. O yüzden hangisi daha güvenli şeklinde televizyonlarda yapılan tartışmalar doğru değil.”