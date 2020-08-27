Kaliforniyalı işçiler pandemiye karşı Küba'yla işbirliği yapmak istiyor

ABD'de Sacramento Merkezi İşçi Konseyi, Kaliforniya eyaleti ve Küba'nın Covid-19'la ortak mücadele etmesi ve Küba'ya yönelik ablukanın kaldırılması çağrısı yapan tasarıyı onayladı.

Telesur'da yer alan habere göre, Kaliforniya'nın kuzeyinde bulunan 6 yerleşim yerindeki 90 sendikadan 170 bin işçiyi temsil eden Sacramento Merkezi İşçi Konseyi, aynı zamanda Küba'ya yönelik seyahat ve ticaret kısıtlamalarının yanı sıra ekonomik yaptırımların da kaldırılması yönünde ABD Kongresi'ne çağrı yaptı.

ABD'de Covid-19'la mücadelede Küba'yla işbirliği yapılmasını destekleyen kent, eyalet, kurum ve örgütlerin sayısı artış gösteriyor. Bu yönde çağrı yapan yerler arasında San Francisco, Cleveland ve Minnesota gibi kentler de yer alıyor.

Konseye sunulan tasarıda, yaklaşık 6 milyon Covid-19 vakasının olduğu ABD'nin Küba'nın tıbbi ve bilimsel uzmanlıklarından yararlanabilineceğine vurgu yapılıyor. Tasarıda, Küba'nın Henry Reeve Uluslararası Sağlık Tugayı bünyesinde yurt dışına 2 binden fazla sağlık çalışanı gönderdiğine dikkat çekiliyor.

50'den fazla ülkenin Kübalı tugayların desteğini talep ettiğine işaret edilen tasarıda, tugayların hastalar için merkezi tedavi yönetimi ve sağlık çalışanları için hastalıktan korunma protokolü sağladığı kaydedildi.

ABD'nin en büyük işçi sendikası AFL-CIO'nun bünyesinde olan Sacramento Merkezi İşçi Konseyi, Kübalı kamu sağlığı yetkilileriyle işbirliği yapmaları yönünde Kaliforniya kamu Sağlığı Departmanı'na çağrı yaptı. Tasarıda aynı zamanda konseyin, destek vermeleri ve benzer tasarılar sunmaları için diğer kent konseyleri ve yerel yetkililerle iletişime geçeceği belirtildi.

Tasarı belgesinde, ayrıca ABD Kongresi ve ABD Başkanı'ndan Küba ilaçlarına dönük tüm kısıtlamaların kaldırılması talep edilirken, üyelere Küba'nın malzeme ve ilaç ithalatını kısıtlamanın kaldırılması ve Kübalı tugayları kabul etmemeleri amacıyla diğer ülkelere baskıları durdurmaları için ABD yönetimi temsilcileriyle irtibata geçme çağrısı yapılıyor.