Dünya Sendikalar Federasyonu: Nobel Barış Ödülü Kübalı Henry Reeve Tugayı’na verilmeli

Resmi adıyla Henry Reeve Afet ve Ciddi Epidemi Durumlarında Uzman Uluslararası Doktorlar Birliği, Küba’nın dünyaya olağanüstü durumlarda tıbbi yardım taşıyan eli oldu.

Tugay sadece acil durumlarda değil, onlarca ülkede sağlık hizmetlerine erişemeyen yoksul halklara sürekli sağlık hizmeti de sunmakta.

Halklara Barış, Adalet ve Onur için Uluslararası Komite tarafından yapılan çağrıyla Nobel Barış Ödülü’nün korona salgınında seferber olan Kübalı doktorlara verilmesi istenmişti.

Pek çok ülkeden bu da talebe destek açıklaması gelirken, bir açıklama da Uluslararası Sendikalar Federasyonu’ndan (WFTU) geldi.

Federasyon’un sitesinde yayınlanan açık mektupta WFTU, sözlerine Fidel Castro’nun sözleriyle başlarken, ABD, Brezilya, İtalya ve Kolombiya gibi burjuva hükümetlerin hiçbir tereddüde kapılmadan gereken önlemleri almadığının altını çizdi.

İşçi sınıfının kahramanları

Dünyada kapitalist ülkelerin salgına karşı gereken önlemleri almamaları karşısında, acıya ve zulme rağmen, işçi sınıfının bencillikten uzak, özverili ruhlu kahramanlarına işçi sınıfının gururla baktığı belirtilen açıklamada, Fidel Castro tarafından kurulan Henry Reeve Tugayı’nın 60 yıldır dünyanın her yanında hayat kurtarmaya devam ettiği belirtildi.

WFTU'ya bağlı sendikalara Küba'ya destek çağrısı

WFTU, işçi sınıfının kahramanları oldukları ve hiçbir tereddüte kapılmadan, kapitalist devletlerin yapamadığını yaparak Covid-19 ile mücadele ettikleri için, WFTU bünyesindeki tüm militan sendikalara ülkelerinde Nobel Barış Ödülü’nün Kübalı Henry Reeve Tugayı’na verilmesi için talepte bulunması gerektiği belirtildi.

Nobel Barış Ödülü emperyalizme tokat gibi bir cevap olacak

Bu sayede Nobel Barış Ödülü’nün emperyalist çıkarlar için değil, insanlığın gerçek iyiliği için katkıda bulunan bir gruba gideceğinin altını çizen çağrıda, küçük ve yıllardır emperyalizm tarafından abluka altında yaşayan bir ülkenin bu ödülü almasının emperyalistlere iyi bir cevap olacağı da belirtildi.