Kadıköy'de Rana Batı'yı darp eden polislerin Soylu tarafından göreve iade edildiği iddia edildi

Kadıköy'de dün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan Rana Batı'ya (20) polis müdahale etti. Gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntüler üzerine İstanbul Valiliği açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Soylu iade etti iddiası

Polislerin açığa alınmasının ardından sosyal medyada #PolisiminYanındayım etiketi ile kampanya başlatılmış ve açığa alınan polislerin göreve iade edilmesi çağrısı yapılmıştı.

İçişleri Bakanı Süğleyman Soylu'nun İstanbul Valiliği tarafından açığa alınan polisleri göreve iade ettiği iddia edildi.

Göreve iade kararını, Soylu'ya yakın İnternethaber yazarı Osman Diyadin sosyal medya hesabından duyurdu.

Polislerin göreve iade edilip edilmediğine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.