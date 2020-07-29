Johnson'dan Avrupa'ya uyarı: İkinci Covid-19 dalgası belirtileri var

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'da ikinci Covid-19 dalgasının işaretlerinin ortaya çıktığı konusunda uyarıda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Johnson, İspanya'dan ülkeye dönecek olanların 14 günlük karantinaya alınması kararının arkasında olduğunu sözlerine ekledi.

Johnson, "Yapmamız gereken, risklerin artmaya başladığını düşündüğümüz yerlerde hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmek. Avrupa'da neler yaşandığına ilişkin tamamen açık olmalıyız. Bazı Avrupalı arkadaşlarımıza sesleniyorum, umarım bazı yerlerde pandeminin ikinci dalgasına ilişkin işaretleri görmeye başlamışsınızdır" açıklamasında bulundu.

Bisiklete teşvik projesi başlatıldı

Öte yandan, Johnson bugün İngiltere vatandaşlarının daha sık bisiklete binmesi ve yürümesini teşvik etmek için 2 milyar sterlinlik hükümet projesinin başlatıldığını açıkladı.

Projenin, binlerce kilometrelik bisiklet yolu inşa etmeyi, tüm yetişkinler ve çocuklar için ücretsiz bisiklet eğitimi sağlamayı ve bisiklet kullananları korumak için ülkenin Otoyol Yasası'nı güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Johnson, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Bisiklete binme ve yürümek, insanların sportif ve sağlıklı olmasından ve hastalık risklerini düşürmesinden, soludukları havanın kalitesine ve kalabalığın azalmasına kadar büyük sağlık ve çevre sorunlarıyla baş edilmesinde büyük bir rol oynuyor" diye konuştu.

Bu kapsamda, projenin ilk adımı olarak salı günü itibariyle vatandaşlara bisiklet tamiri için 64 dolar değerinde kupon verileceği kaydedildi.

'Bu projeler hastalık riskini azaltacak'

Söz konusu proje, hükümetin "obeziteyle mücadele" programı çerçevesinde başlatıldı. Hükümet, daha önce bu program dahilinde saat 21.00 öncesinde yüksek şeker, yağ ve tuz içeren yiyeceklerin reklamının yayınlanmasını yasaklamıştı. Bu program kapsamında yiyeceklerde "bir alana bir bedava" kampanyalarının da sınırlandırılması bekleniyor.

Kendi Covid-19 deneyiminden bahseden Johnson, söz konusu tedbirlerin, pandemi döneminde hayat kurtarma çabalarının bir parçası olduğunu söyledi. Hükümetse, obeziteyle mücadele programına ilişkin yaptığı açıklamada, obez kişilerin hastalığa yakalanma konusunda daha büyük riske sahip olduklarını belirtti.

Kışa dönük uyarı

İngiltere hükümeti, Temmuz ayında, kışın ikinci Covid-19 dalgasının gelmesi ihtimaline karşılık Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne 3 milyar sterlin eek bütçe sağlama kararı almıştı. Johnson, Covid-19'un kış aylarında daha güçlü ve zorlayıcı olma ihtimali konusunda uyarıda bulundu ve ülkenin daha çok teste ihtiyacı olduğunu kaydetti.

İngiltere'de şu ana kadar 300 bine yakın Covid-19 vakası görülürken, virüs kaynaklı 45 bin 700 ölüm gerçekleşti.