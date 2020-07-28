Dünyada ikinci Covid-19 dalgası endişesi

Dünya genelinde koronavirüs salgınında ikinci dalga riski etkisini daha çok hissettiriyor.

VoA'da yer alan habere göre, Asya ülkeleri bugün bazı yeni kısıtlamalar açıklarken, İngiltere de ani bir açıklamayla İspanya’dan gelenler için zorunlu karantina uygulaması başlattığını bildirdi.

Avustralya’da günlük vaka artışında rekor kırılırken, Vietnam’da Danang kentine giriş-çıkışlar kapatıldı, on binlerce ziyaretçi kenti terk etmek zorunda kaldı. Çin de Mart ayı başından bu yana, ülke içinde bulaşan en fazla sayıda vakayı doğruladı. Papua Yeni Gine de sınırlarını kapattı.

Hong Kong’da ikiden fazla kişinin toplanması yasaklandı, restoranlar kapatıldı ve dışarısı dahil halka açık mekanlarda yüz maskesi zorunluluğu getirildi.

İspanya'dan İngiltere'nin kararına tepki

Avrupa ülkelerinin turizm sezonunun yeniden başladığını ilan etmesinden haftalar sonra İspanya’da enfeksiyonlar tekrar hızla artmaya başladı. Bu durum üzerine İngiltere, haftasonunda 6 bin yeni vaka tespit edilen İspanya’dan gelen herkesin iki hafta zorunlu karantinaya alınacağını açıkladı. Bu karar yüz binlerce kişinin tatil planını sekteye uğrattı.

İspanya'dan ise bu karara tepki geldi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales, “İspanya güvenli, İspanyollar için de turistler için de güvenli” açıklamasını yaparken, ülkedeki bazı oteller de yabancı turistlerin koronavirüs testlerinin masraflarını karşılama teklifinde bulundu.

İngiltere’de bir bakan, enfeksiyonların artması halinde daha fazla sayıda Avrupa ülkesinin “kırmızı listeye” girebileceğini söyledi. Sağlıktan sorumlu devlet bakanı Helen Whately Sky News’a yaptığı açıklamada, “Oranların arttığını görürsek tedbir almak zorunda kalacağız çünkü koronavirüsün Birleşik Krallık genelinde tekrar yayılması riskini göze alamayız” dedi. Whately, İspanya’dan sonra sıranın Almanya ya da Fransa’ya da gelmesi ihtimalinin sorulması üzerine bu açıklamayı yaptı.