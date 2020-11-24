Joe Biden: Seçim bitti

Seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 gün gecikmeli talimatı üzerine Genel Hizmetler İdaresi (GSA) yetkilisi Emily Murphy'nin yeni yönetime geçiş sürecini resmen başlatmasının ardından, seçimleri kazanan Joe Biden'dan açıklama geldi.
Twitter'da açıklama yapan Biden, başkanlık seçiminin bittiği ilanında bulunup ABD'lilere "siyasi ihtilafları bir kenara bırakma" çağrısı yaptı.
Biden, "Seçim bitti. Partizanlığı ve birini diğerine karşı şeytanlaştırma retoriğini bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz" dedi.