Joe Biden: Seçim bitti

ABD Başkanı Trump'ın geçiş sürecinin resmen başladığına dair bilgilendirilen Biden, 'Seçim bitti' ilanında bulundu.

Dış Haberler

Seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 gün gecikmeli talimatı üzerine Genel Hizmetler İdaresi (GSA) yetkilisi Emily Murphy'nin yeni yönetime geçiş sürecini resmen başlatmasının ardından, seçimleri kazanan Joe Biden'dan açıklama geldi.

Twitter'da açıklama yapan Biden, başkanlık seçiminin bittiği ilanında bulunup ABD'lilere "siyasi ihtilafları bir kenara bırakma" çağrısı yaptı.

Biden, "Seçim bitti. Partizanlığı ve birini diğerine karşı şeytanlaştırma retoriğini bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz" dedi. 

İlgili Haber

Trump, Biden'ın başkanlığına geçiş için ilk adımı attı