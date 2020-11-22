Trump, Biden'ın başkanlığına geçiş için ilk adımı attı

ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri kazanan Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirdi.

Trump, başkanlık geçiş işlemlerinden sorumlu olan hükümete bağlı yarı özerk kurum Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Başkanı Emily Murphy'ye ülkesine olan sarsılmaz bağlılığı ve sadakati' için teşekkür ederek, Murphy'nin 'taciz, tehdit ve istismara maruz kaldığını" kaydetti.

Sputnik'in haberine göre, Trump, paylaşımında "Emily ve ekibinin ilk protokollerle ilgili yapılması gerekeni yapmasını öneriyorum ve ekibime de aynısını yapmasını söyledim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan GSA Başkanı Murphy, Biden'e geçiş sürecine başlayabileceklerine ilişkin mektup gönderdi.

Murphy mektupta, resmi geçiş sürecini ertelediği süre boyunca Beyaz Saray'ın herhangi bir baskısı altında kalmadığını belirterek, " (Geçiş sürecini erteleme) Bu kararı hukuka ve ortadaki gerçeklere dayanarak, bağımsız olarak aldığımı bilmenizi isterim. Geçiş sürecinin zamanlaması konusunda Beyaz Saray'dan ya da yönetimin herhangi başka bir organından doğrudan ya da dolaylı hiçbir baskı görmedim" ifadesini kullandı.