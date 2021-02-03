Boğaziçi'nde bir aylık bilanço: 2 tutuklama, 12 ev hapsi, 434 gözaltı

Yeni yılın ikinci günü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beş üniversiteye yaptığı rektör atamalarından biri Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkindi.

2002 yılında AKP Sarıyer İlçesi kurucusu olarak görev yapan, aynı zamanda AKP'nin Ekonomiden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de yapan, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için AKP'den aday adayı olan, 2015 yılı genel seçimlerinde ise AKP’den İstanbul Milletvekili aday adayı olan Melih Bulu, Erdoğan'ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atandı.

Karar hem akademisyenlerin hem de Boğaziçili öğrencilerin büyük tepkisini çekti.

'Hepimiz aynı gemideyiz'

Bulu söz konusu göreve gelir gelmez "Hepimiz aynı gemideyiz" açıklaması yaparken, "Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. O sebeple Üniversite olarak asıl bizim işimiz olan Bilimsel Üretim'den uzaklaştıracak her türlü girişime de birlikte karşı gelmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadsini kullandı.

İlk eylem ve saldırı: 4 Ocak

"Kayyum rektör istemiyoruz" ve "AKP elini üniversitelerden çek" diyen öğrenciler, 4 Ocak tarihinde Boğaziçi Üniversitesi önünde eyleme geçti.

Yapılan eyleme polis saldırsa da öğrenciler üniversiteye girerek eyleme başladı. Eylemden sadece bir gün sonra, 5 Ocak tarihinde öğrencilerin evi basıldı, 28 öğrenci baskınlar sonrası gözaltına alındı.

Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisini evde bulamayınca, duvarı kırarak içeri girdi.

Sanal Akıncı Melih Bulu...

Öğrencilerin eylemleri sürerken, Melih Bulu'nun AKP'de yaptığı ilginç bir görev daha gündeme geldi. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı Bulu’nun iktidara yönelik eleştirileri engellemek ve karşılık vermek için kurulan “Sanal Akıncılar” isimli grubu yönettiği ortaya çıktı. Aynı Bulu, bu kez Boğaziçi'nde iş başındaydı...

AKP tetikçisi Şamil Tayyar rektör atamasına dönük protestolar hakkında yaptığı paylaşımda "15 Temmuz gecesini" hatırlattı. Öğrencileri açık açık tehdit etti. Ancak bu açık tehdide karşın Tayyar hakkında hiçbir soruşturma adımı atılmadı.

Akademisyenlerde ilk eylem

5 Ocak tarihinde öğrencilerin gözaltına alınması sonrası Boğaziçili akademisyenler rektörlük binasına sırtlarını dönerek ilk eylemlerini gerçekleştirdi. Akademisyenlerin eylemleri bugüne kadar devam etti.

Erdoğan 'terörist', Bahçeli 'başı ezilmeli' dedi

6 Ocak sabahı düzenenlenen ikinci operasyonda 8 öğrenci daha ev baskınları yapılarak gözaltına alındı.

Öğrencilerin protestoları hem iktidar partisi AKP hem de ortağı MHP tarafından hedef alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işin içinde teröristler var" derken, Bahçeli ise "Boğaziçi Üniversitesi'nden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur" ifadesini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışmak için Antalya'da asılan pankart nedeniyle iki Türkiye Komünist Gençliği üyesi gözaltına alındı.

Ankara'da 30 gözaltı

Ankara'da 8 Ocak tarihinde Boğaziçi ile dayanışma eylemine yönelik polis saldırısı sonucu 30 kişi gözaltına alındı.

Sergi bahanesi...

Boğaziçi'nde ocak ayı başından bu yana devam eden eylemlerin ardından sergi bahanesiyle yeni bir saldırı başlatıldı.

Olaya ilişkin 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sergi operasyonu sonrası iki öğrenci tutuklanırken, iki öğrenci hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Saldırı büyüdü: 159 öğrenci gözaltına alındı

Kayyuma ve operasyonlara karşı tepkilerini dile getiren ve eylemlerini sürdüren öğrencilere 1 Şubat günü polis saldırdı.

Kampüse giren ve öğrencilere saldıran polis, toplam 159 öğrenciyi gözaltına aldı.

İzmir'de 27, Ankara'da 69 gözaltı

Aynı gün İzmir'de yapılan eyleme yönelik polis saldırısında 27 öğrenci gözaltına alındı. Ankara'da 2 Şubat tarihinde yapılan Boğaziçi'ne destek eylemine yönelik polis saldırısında 69 öğrenci gözaltına alındı. 1 Şubat'taki polis saldırısında gözaltına alınan 10 öğrenci serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alındı, haklarında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul'da yine saldırı

Kadıköy'de Boğaziçi ile dayanışma amacıyla 2 Şubat akşamı yapılacak eylem öncesi Sarıyer ve Beşiktaş'taki polis saldırılarında 11, Kadköy'deki saldırılarda ise 93 kişi gözaltına alındı.