İstanbul'daki ekmek kavgası sürüyor: 10 yıldır böyle talep görmemiştik

Salgın döneminde önünde uzun kuyruklar oluşmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Halk Ekmek’in yeni büfe talepleri İBB Meclisi’nde uzun süren tartışmalar nedeniyle onaylanmayınca 40 mobil büfe ile halka ucuz ekmek götürme kararı alınmıştı.

İBB Meclisi’nin 142 yeni ekmek büfesine onay vermesinin ardından, bu büfelerin açılması için yasal süreç beklenirken, mobil büfelere olan talep de günden güne artıyor.

'Bir faturasını çıkarıyor'

Son günlerde Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklara ve ekmeğe olan yoğun talebe ilişkin konuşan İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama şunları söylüyor:

“Son 10 yılın verilerine baktığımız zaman bugüne kadar hiç Halk Ekmek kuyrukları önünde böyle kuyruklar, ekmeğe böyle bir talep olmamıştı.

Mahalleli kendi mahallesindeki fırınından 2 liraya ekmek almak yerine 5 kilometre yürüyüp karşı mahalledeki Halk Ekmek büfesinden 1 liraya ekmek alıyor. 8 ekmek aldığını düşünün, bunun aylık tasarrufu 250 liraya geliyor. Bu da bir dar gelirli için bir elektrik faturası, doğalgaz faturasıdır.

Bundan 2 buçuk ay öncesine kadar 800-900 bin bandında normal ekmek üretimimiz vardı ambalajlı ürünler hariç. Hiçbir makine satın almadan, ek bir maliyet yüklemeden üretimi bir milyon 400 binlere dayandı. Bununla beraber minimum 2 milyon-2 milyon 500 bin aralığında bir ekmek üretimimiz olacak. Başaracağız. Başka şansımız yok. Halkın ekmeğini sağlıklı bir şekilde, en ucuza onlara götüreceğiz. Hizmet mahalleye gidecek.

'200-300 metre kuyruk var'

Sözcü'de yer alan habere göre Esenler mobil büfedeki İHE personeli Yusuf İşleyen ise “Dün 850, bugün 935 satıldı. İlk günler 300-500 sattık. Gittikçe 900’lere çıktı. Bugün ekmek tükendi. Yukardaki ekmek kulübesinde 200-300 metre kuyruk var diyorlar. Vatandaş da buraya geliyor” bilgilendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni Halk Ekmek büfelerinin Şubat’ta İstanbulluların hizmetine sunulacağını duyurdu. Önümüzdeki günlerde 142 Halk Ekmek büfesinin İstanbul’da açılması bekleniyor.