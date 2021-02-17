İstanbul'da Cemaat'e yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.
Cemaat evleri olduğu belirtilen adreslere yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 31 kişiden 30'u yakalandı.
Haber Merkezi
İstanbul'da Cemaat operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul'da Cemaat evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 31 kişiden 30'u yakalandı.
Haber Merkezi
İstanbul'da Cemaat'e yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.
Cemaat evleri olduğu belirtilen adreslere yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 31 kişiden 30'u yakalandı.