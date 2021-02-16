Ankara'da cemaat soruşturması kapsamında gözaltılar olduğunu belirtildi.
Buna göre Ankara Emniyet Müdürlüğü ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu.
Cemaat gözaltıları: 13 kişi yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü cemaat soruşturması kapsamında ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu.
Haber Merkezi
Ankara'da cemaat soruşturması kapsamında gözaltılar olduğunu belirtildi.
Buna göre Ankara Emniyet Müdürlüğü ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu.