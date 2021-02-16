Cemaat gözaltıları: 13 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü cemaat soruşturması kapsamında ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Ankara'da cemaat soruşturması kapsamında gözaltılar olduğunu belirtildi.

Buna göre Ankara Emniyet Müdürlüğü ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu.