İstanbul Valiliği'nden içki satışı yasağı kararı

Tam kapanma döneminde içki satışı valilikler eliyle yasaklanıyor.

İstanbul Valiliği de 17 Mayıs'a dek tekel büfelerinin kapalı olması ve içki satışının yasaklanması kararını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığının Genelgesine istinaden; İlimiz genelinde 17.05.2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına, market, bakkal ve büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Oybirliğiyle alındığı açıklanan kararda imzamız yok

İzmir Valiliği de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda tam kapanma sürecinde tekel büfelerinin kapalı olması ve alkol ürünlerinin satılmasının yasaklanması kararı alındığını duyurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yaparak "İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda oy birliğiyle alındığı açıklanan 2021/28 sayılı kararda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in imzası bulunmamaktadır" diye bildirdi.