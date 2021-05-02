İçki yasağı yargıya taşındı

İzmir Barosu, 17 günlük tam kapanma süreci için alınan içki satışının yasaklanması kararını, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İzmir Barosu tarafından yayınlanan açıklamada, "Tweetlerle sokağa çıkma yasaklarının ilan edilip kaldırıldığı, kararda yer almayan yasakların İçişleri Bakanının iki dudağı arasından televizyon ekranlarından dökülüverdiği, hukuk ve kanun güvenliğinin yok sayıldığı, hiçbir yurttaşın yasalar karşısındaki durumunu belirleyemediği bir ülkeyiz artık biz. Anayasa mı? Bırakın kalsın tozlu raflarda. Kanunlar mı? Uygulanmasalar da olur. Yetkisiz kararlar mı? Boş verin canım, vardır bir bildikleri diye diye geldiğimiz nokta bu” denildi.
Anayasaya aykırı bir karar olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: