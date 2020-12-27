İsrail'de öğretmenler aşı sağlanmazsa greve çıkacak

İsrail Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Yaffa Ben-David, ülkenin toplu aşılama programının bir parçası olarak tüm üyeleri hızlı bir şekilde aşılanmazsa sendikanın greve çıkacağını ilan etti.

Geçen hafta başlayan aşılama süreci, sağlık çalışanlarıyla başladı ve ardından 60 yaşın üzerindeki ve risk grupları aşılanmaya başladı.

“Öğretmenler çok korkuyor" diyen Ben-David, Knesset (İsrail meclisi) Eğitim komitesinin bir toplantısında "Ön saflarda yer alan pedagojik işçilerin aşılanmayacağı düşünülemez" ifadelerini kullandı.