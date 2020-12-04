İsmailağa Cemaati, 'vatanın bütünlüğünü korumak' amacıyla vakıf oldu

İsmailağa Cemaati'nin, İsmailağa Vakfı adı altında vakıf statüsüne geçtiğine dair Resmi Gazete'nin 4 Aralık tarihli sayısında ilân yayımlandı.

İsmailağa Vakfı ismiyle kurulan vakfın kurucuları yani vakfedenleri olarak cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ile Celal Erzincalıoğlu, Mahmut Seyfettin İnanç, Ali Takış ve Adnan Muhlis Koçak gibi cemaatin önde gelen isimleri yer aldı.

Vakfın amacı: Vatanın bütünlüğünün korunması

Vakfın amacı olarak gösterilen gerekçe ise dikkat çekti. Vakfın amacı olarak “Vatanın bütünlüğünün korunması ve maddi-manevi her türlü kalkınmasına yardımcı olmak, milletimizin birlik ve beraberliğini muhafazaya, dini, ahlaki, ilmi ve fikri seviyesini yükseltmeye, tarihi ve kültürel mirasını koruyup yaşatma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.” gösterildi.

Ayrıca vakıf, 60 bin liralık sermaye ile kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce cemaatin önde gelen isimlerini ziyaret etmişti