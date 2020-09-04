İSİG Meclisi: Ağustos ayında en az 208 işçi hayatını kaybetti, Covid-19 ölümleri birinci sırada

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Ağustos ayı raporunu yayımlandı. Rapora göre Temmuz ayında en az 208 işçi yaşamını yitirdi. Vestel ve Dardanel'deki ağır çalışma koşullarını, koronavirüs ölümlerini hatırlatan İSİG, 2020 yılının ilk sekiz ayında ise iş cinayetlerinde en az 1306 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ağustos’ta 208 iş cinayeti: En fazla ölüm Covid-19

İSİG raporundaki veriler şöyle:

Yüzde 69’unu ulusal basından; yüzde 31’ini ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Ağustos ayında en az 208 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi...

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına baktığımızda Ocak ayında en az 114 işçi, Şubat ayında en az 133 işçi, Mart ayında en az 113 işçi, Nisan ayında en az 221 işçi, Mayıs ayında en az 165 işçi, Haziran ayında en az 188 işçi, Temmuz ayında en az 164 işçi ve Ağustos ayında ise en az 208 işçi hayatını kaybetti. 2020 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinde en az 1306 işçi arkadaşımızı kaybettik...

208 emekçinin 172’si ücretli (işçi ve memur), 36’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

Ölenlerin 16’sı kadın işçi, 192’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, kimya, tekstil, ticaret, metal, sağlık ve genel işler işkollarında gerçekleşti...

Yedi çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve metal işkollarında gerçekleşti…

51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 61 emekçi bulunuyor: Çiftçiler ve esnaflar ile tarım, tekstil, ticaret, büro, inşaat, taşımacılık, tersane, sağlık ve belediye işçileri...

12 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi: 9’u Suriyeli, 1’i Afganistanlı, 1’i Nepalli ve 1’i Özbekistanlı...

Ölen işçilerin 3’ü sendikalı. Sendikalı işçiler eğitim, yol ve güvenlik işkollarında çalışıyordu...

Ölümler en çok tarım, inşaat, ticaret/büro, sağlık, taşımacılık, metal, belediye/genel işler ve tekstil işkollarında meydana geldi.

En fazla ölüm nedenleri sırasıyla Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, elektrik çarpması, kalp krizi, zehirlenme/boğulma ve şiddet.

İş cinayetlerinin şehirlere göre dağılımı

13 ölüm Manisa’da; 11’er ölüm Samsun ve Şanlıurfa’da; 10’ar ölüm Ankara ve İstanbul’da; 9 ölüm Diyarbakır’da; 8’er ölüm Adana ve Antalya’da; 7 ölüm Gaziantep’te; 6 ölüm Bursa’da; 5’er ölüm Erzurum, Denizli, Hatay, İzmir, Ordu ve Tokat’ta; 4’er ölüm Ağrı, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya ve Tekirdağ’da; 3’er ölüm Eskişehir, Mersin, Muğla, Sakarya’da; 2’şer ölüm Aksaray, Artvin, Aydın, Bingöl, Edirne, Erzincan, Giresun, Kahramanmaraş, Karabük, Malatya, Mardin, Şırnak, Trabzon ve Van’da; 1’er ölüm Bayburt, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Arnavutluk, Azerbaycan ve Sırbistan’da yaşandı…