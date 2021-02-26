Lavrov: ABD, Suriye saldırısından 4-5 dakika önce haber verdi

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’nin doğusunda İran destekli milislere hava operasyonu düzenlendiğini duyurmuş, Suriye'yi hedef almıştı.

ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’de gerçekleştirdiği saldırılan 4-5 dakika önce Rusya’ya haber verdiğini söyledi.

Suriye’deki Amerikan güçlerinin varlığının yasa dışı olduğunu ve uluslararası yasaları ihlal ettiğini belirten Lavrov, ABD’nin diğer ülkelere, insani yardımın gelmesini ve Suriye’deki yeniden yapılanmayı engellemesi için baskı yaptığını vurguladı.