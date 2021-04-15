İran: Sadece müzakere yapmış olmak için müzakerelere oturmadık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, Viyana'daki Ortak Kapsamlı Eylem Planı Ortak Komisyonu toplantısına katılmadan önce yaptığı açıklamada İran'ın amacının "müzakere yapmış olmak için müzakereler yapmak olmadığını" söyledi.

IRNA'nın haberine göre çalışma gruplarının toplantılarını bir an önce yapabileceklerini ümit ettiğini söyleyen Erakçi, görüşmelerin beklenen yapıcı yolu izlemesi halinde doğal olarak devam edeceklerini söyledi.

Erakçi müzakerelerden beklentilerinin "zaman alan yıpratma görüşmeleri" olmadığını sözlerine ekledi.

İran ile 4 + 1 ülkeleri arasında Ortak Kapsamlı Eylem Planı Ortak Komisyonu toplantısı bugün Viyana Grand Hotel'de başladı.

İran ve E3 ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin, 2015'te imzalanan İran Nükleer Anlaşması'nın yeniden canlandırılması konusundaki görüşmeleri sürdürmek için toplantıya katıldı.

Erakçi, İran Merkez Bankası, İran Petrol Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Örgütü'nden temsilcilerden oluşan İran heyetine başkanlık ediyor. Toplantıya Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Enrique Mora başkanlık ediyor.

Daha önce duyurulduğu gibi, ABD anlaşmaya katılmadığından, görüşmeler sırasında hiçbir oturuma katılmayacak.

Toplantı Çarşamba günü yapılacaktı ancak AB heyetinin bir üyesinin koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

İran: Bugün istersek uranyumumuzu yüzde 90'a kadar zenginleştiririz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerinin öncesinde çeşitli açıklamalarda bulundu. Bu hafta İran, Natanz nükleer tesisine İsrail'in sabotaj saldırısı yaptığı iddiasını takiben uranyumu yüzde 60 saflığa kadar zenginleştirmeye başlayacağını duyurdu. İran bu hareketin 2015 anlaşmasına dönüş için İran-ABD müzakerelerini baltalamayı amaçladığını söyledi.

Ruhani, bugün yaptığı açıklamada, İran'ın silah kalitesinde uranyuma doğru ilerlemesiyle ilgili ABD ve Avrupa'nın endişelerinin yersiz olduğunu söyledi. Ruhani ayrıca, Batılı imzacıların anlaşmanın kendi kısımlarına dair sözlerini tuttuktan sonra Tahran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı taahhütlerini sürdüreceğini söyledi. Ruhani, "Daha önce yüzde 60 [uranyum zenginleştirme] yapabilirdik. Bugün istersek yüzde 90 zenginleştirme yapabiliriz, ancak nükleer bomba elde etmek istemiyoruz.” dedi.

Mehr haber ajansının aktardığına göre, Ruhani, Batı ülkelerine yönelik "Ortak Kapsamlı Eylem Planı taahhütlerine geri döndüğünüzde, biz de derhal yükümlülüklerimize döneceğiz ve zenginleştirmemiz Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın izin verdiği yüzde 3,67'nin üzerinde olmayacak" dedi.