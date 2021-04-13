İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yüzde 60 artıracak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yüzde 60 artırma planı için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (IAEA) bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Arakçi, Press TV'ye yaptığı açıklamada, hükümetin Natanz tesisindeki sabotajda zarar gören santrifüjü yakında değiştireceğini ve yüzde 50 daha yüksek zenginleştirme kapasitesi için tesislere ek olarak 1000 santrifüj yerleştirileceğini kaydetti.

Arakçi, nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmeler için Avusturya başkenti Viyana'da bulunuyordu. İran, anlaşmadaki tarafların taahhütleri yerine getirmemesi durumunda uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam edeceğini açıklamıştı.