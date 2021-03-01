İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı'ndan çağrı

Patronların Ensesindeyiz (PE) İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı, inşaat işçilerini, yaşadıkları sorunlara karşı birlikte hareket edebilmek için dayanışma ağına katılmaya çağırıyor.

İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı tarafından hazırlanan bildiride "Bizler, lüks konutları, köprüleri, metroları, barajları, yolları, havalimanlarını yapan, uzun saatler çalışmak zorunda bırakılan, sigortasız çalıştırılan, iş cinayetlerinde öldürülen, kriz bahanesiyle maaşına el koyulan, salgında zorla çalıştırılan, bozuk yemekler yemeye ve pislik içinde uyumaya layık görülen, inşaat işçileriyiz" denildi.

"Hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz. Gel, omuz omuza verelim ve kavgamızı büyütelim. Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’nda birlikte örgütlenelim ve mücadele edelim" denilen açıklamada inşaat işçileri dayanışma ağına katılmaya çağırıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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E-posta: [email protected]