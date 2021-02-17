Fettah Tamince'nin Kazakistan'daki inşaatında kaza geçiren işçi ameliyat için mücadele ediyor

Geçtiğimiz günlerde Fettah Tamince’nin Kazakistan’da yapımını üstlendiği projede çalışan bir işçi Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak geçirdiği iş kazası sonrası iskeleden düşerek iki bacağının kırıldığını belirtmişti.

Türkiye’ye döndükten sonra hastanede yapılan müdahalede doktorların kalıcı bir hasar oluşmaması için ameliyat olması gerektiğini ifade ettiklerini belirten işçi, patronlara ulaşamadığını, ameliyat masraflarının 40-50 bin lira olduğunu belirtti.

Fettah Tamince’nin sahibi olduğu Sembol İnşaat’ın yapımını üstlendiği şantiyede iskeleden düşerek iki bacağı kırılan Menderes adlı işçi yaşadıklarını PE’ye anlattı.

Pasaportlara el konuluyor, kaçak işçi çalıştırılıyor

Menderes'in aktardığına göre Türkiye’den gitmeden önce bütün resmi işlemlerin orada yapılacağını söyleyen şirket yetkilileri oraya gittikten sonra işçileri kalacakları koğuşlara götürerek pasaportlarına el koyuyor ve üç aydan önce gitmek istediklerinde ise işçilere "biletinizi alın ofise getirin pasaportunuzu öyle veririz" deniliyor. Bilet ücretleri çok pahalı olduğu için kimse gidemiyor.

Şirket yetkililerine, “Beni Türkiye’ye geri göndermenizi istiyorum biz bu şartlarda anlaşmamıştık sigorta, oturma izni, çalışma iznimiz yok” diyen Menderes, ‘’Buranın şartları böyle, sistemi böyle, katlanmak zorundasın’’ cevabını alıyor.

İş kazası olarak kayıtlara geçirilmedi ve patron şu an ilgilenmiyor

Menderes, geçirdiği kazayı ve sonrasında yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor:

“25 Aralık 2020 tarihinde iskeleden düşerek iki ayağım kırıldı. Beni Türk-Kazak eğitim hastanesine götürdüler ve iki ayağımı da alçıya aldılar. Ben davacı olmak istediğimde apar topar hastanenin arka kapısından çıkardılar. Fettah Tamince’nin kuzeni Cengiz Tamince (Kervansaray projesinin genel müdürü) yanıma geldi, 'biz seni hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz' dedi. 5 gün sonra Türkiye’ye gönderildim. Geldiğimde, beni oraya gönderen yetkili kişi Teka İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı Baran İlkhanı ve Seyhan şirketinin yöneticilerinden Burhan Seyhan beni İstanbul’da karşılayıp tedavi başlatacaklarını söylediler. Devlet hastanesine gitmek istediğimde 'oranın koşulları kötü' diyerek götürmediler, İstanbul Zeytinburnu Özel Avrasya Hastanesi’ne götürdüler ve kayıtlara iş kazası olarak yazılmasının önüne geçtiler. Ameliyat olmam gerektiğini ve ameliyattan 2 gün önce hastaneye yatmam gerektiğini, bununla beraber davacı olmamamı, zaten olsam da bir şey elde edemeyeceğimi, beni hiçbir şekilde mağdur etmeyeceklerini söylediler. Sonraki günlerde kimseye ulaşamadım. Aradığımda telefonumu açmadılar. Ameliyat olamadım. Ameliyat için 40-45 bin TL bulmam gerekiyor. Ayrıca çalışmış olduğum zamandan kalan paramı da vermeyerek 'madem dava açtın o zaman git mahkemeden al alabilirsen paranı' dediler.”

'Tedavime başlamak istiyorum ve bunun için mücadele ediyorum'

Menderes son olarak, "Tedavime başlamak istiyorum, sakat kalma ihtimalim var" diyerek ekledi, “Kimseye yalvarmıyorum, dilenmiyorum, ben onların inşaatında düştüm, kandırılarak götürüldüm. Hakkım olanı istiyorum."

İş güvenliği önlemleri alınmadığını belirttiği videodan sonra iskeleden düştü

Kazadan bir süre önce şantiyede iş güvenlik önlemi alınmadığına dair çektiği video ile tepki gösterdiğini belirten Menderes, “düştüğüm iskele iş güvenlik kriterlerine uygun değildi” dedi.