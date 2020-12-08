İnce'den yeni parti açıklaması: CHP'den görüştüğüm isimler var, gelecekler

"Memleket Hareketi" adı altında faaliyet yürüten ve yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce, Fatih Portakal'a açıklamalarda bulundu.

İnce'nin açıklamalarından başlıklar şöyle:

Parti kuracağız. CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım.

Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü inceliyor arkadaşlarımız. Üyelerin katılımını öngören, aidat ödeyen, iletişim kurulabilen, ekonomik farklı bir şey yapacağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum.

CHP ile ittifak...

Cumhur İttifakı'nda olmayacağım kesin. Biz yola çıkarken 50+1'i alacağız diye çıkıyoruz, ittifakla yola çıkılmaz. Seçim dönemi yaklaşınca duruma bakacağız ama asla Cumhur İttifakı'nda olmayacağız. CHP ile neden ittifak yapmayalım? Memleketin geleceği için yaparız neden yapmayalım.

Erken seçim

2023'e kalmayacağını kesin görüyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. Daha erken olacak.