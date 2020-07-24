İmamoğlu'ndan Ayasofya yanıtı: Protokol gerektirmez, başka zaman gideriz

CHP Kurultayı için Ankara’da bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenimahalle ve Çankaya belediyelerine ziyaret etti. İmamoğlu, gazetecilerin, “Ayasofya ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Davet gelmedi demiştiniz…” sorusuna, “Ayasofya konusuyla ilgili, salıdan beri, ‘Davetiye geldi, gelmedi’ diye soruluyor. Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme ulaştı kargoyla. Keşke telefonla da arasalardı. Ankara’dayız; kurultaydayız. Bu süreç, bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz, o tarafında değiliz. Bakın güzel şeyler de olabiliyor; ben, hafta başı Ankara’daydım. İçişleri Bakanı’mız Sayın Soylu’yla beraber Adalar’ın sorununu bir arada çözdük. Sayın Cumhurbaşkanı’mız telefonla katıldı; çözüme katkı sundu. Biz, iş üretmek, çözüm üretmekten yanayız” yanıtını verdi.

Ayasofya yanıtı: Prokol gerektirmez, başka zaman da gideriz

İmamoğlu, gazetecilerin, “Ayasofya ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Davet gelmedi demiştiniz…” sorusuna, şu yanıtı verdi:

“Ayasofya konusuyla ilgili, salıdan beri, ‘Davetiye geldi, gelmedi’ diye soruluyor. Böyle bir husus, bizim gündemimizde açıkçası çok konuşulsun istemiyorum. Polemik konusu yaratılmak isteniyor. Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme ulaştı kargoyla. Keşke telefonla da arasalardı. Ankara’dayız; kurultaydayız. Bu süreç, bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz, o tarafında değiliz. Bakın güzel şeyler de olabiliyor; ben, hafta başı Ankara’daydım. İçişleri Bakanı’mız Sayın Soylu’yla beraber Adalar’ın sorununu bir arada çözdük. Sayın Cumhurbaşkanı’mız telefonla katıldı; çözüme katkı sundu. Biz, iş üretmek, çözüm üretmekten yanayız. Kurultaydan dolayı da Ankara’dayım. Ne kadar güzel; Hacı Bayram Veli’ye gideceğiz, Cuma’mızı orada kılacağız. Hacı Bayram Veli, aslında İstanbul’la da bağlantısı olan bir kıymetimiz. 2. Murad’a, Fatih Sultan Mehmet’in babasına, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedeceğini müjdelediği söylenir. Yine Mustafa Kemal Atatürk’ün, TBMM’yi kurmadan önce gidip, dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir Hacı Bayram Veli. İnanca, ibadethanelere bu maneviyatla bakmak lazım. Ben, böyle bakıyorum. Bir protokol gerektirmez; başka zaman da gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii’ne ben gittim. Bunu, bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz.”

'İstanbul'un Selatin Camileri bizim gözetimimizde'

“İstanbul’un selatin camileri, onlarca camisi, bizim gözetimimizde, bizim hizmetimizle halkımızla buluşuyor. En gözbebeğimiz gibi bakıyoruz o kıymetli ata camilerimize, Osmanlı döneminde yapılan kıymetli eserlere. Bu yönü, işin maneviyatı, samimiyet gerektirir ve bu samimiyet, daha doğru bir mesaj ulaştırır topluma. Bu bakımdan biz, Cuma’mızı Hacı Bayram Veli’de kılacağız. Anadolu’nun her yerinde böyle kıymetlerimiz var. Allah, kabul eder inşallah. Ayasofya Camii’yle ilgili de ‘Hayırlısı olsun’ diyelim.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan ve İmamoğlu, Cuma namazlarını kılmak üzere Altındağ’daki Hacı Bayram Veli Camii’ne geçti.