İmamoğlu duyurdu: Paha biçilemez Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiltere'deki bir müzayededen Kuran-ı Kerim ve el yazmaları aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiltere'deki müzayede evi Sotheby's'in yaptığı "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı 183 eserden oluşan koleksiyondan tarihi Kuran-ı Kerimler aldıklarını duyurdu.

İmamoğlu şöyle yazdı:

Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık 5 surenin yeraldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un.

Aynı müzayede de 16. yüzyıla ait, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın bir portresi de satıldı.

İBB, daha önce de National Gallery’nin 'Daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in orijinal portresini satın almıştı.

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