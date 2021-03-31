Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline satıldı

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı.

Haber Merkezi

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada 16. yüzyıla ait, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi açık artırmaya çıktı.

Online ve telefon üzerinden yapılan açık artırma, yerel saatle 10.30'da (TSİ 12.30) başladı.

"İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı 183 eserden oluşan koleksiyonun 58. sırasındaki Kanuni portresi, 60 bin sterlinden (691 bin TL) satışa sunuldu. 