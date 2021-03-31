Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline satıldı

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada 16. yüzyıla ait, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi açık artırmaya çıktı.
Online ve telefon üzerinden yapılan açık artırma, yerel saatle 10.30'da (TSİ 12.30) başladı.
"İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı 183 eserden oluşan koleksiyonun 58. sırasındaki Kanuni portresi, 60 bin sterlinden (691 bin TL) satışa sunuldu.
#AuctionUpdate A newly-discovered 16th/17th-century portrait of Süleyman the Magnificent, vividly capturing on copper the acuity and presence of the iconic Ottoman ruler, sells for £438,500 - more than quadruple its estimate. #SothebysMiddleEast pic.twitter.com/dyO8LFpoIW— Sotheby's (@Sothebys) March 31, 2021