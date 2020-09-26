İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul'da deprem tatbikatı açıklaması

AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen "İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "2020 yılı bitmeden evvel, İstanbul'da çalışma grubu toplantılarını tamamlayıp, masa başı tatbikatlarını tamamlayıp, tüm belediyelerimize 7,5'lik bir depremdeki son senaryo düzeltmelerimizi ortaya koyacağız" dedi.

DHA'nın haberine göre, Soylu, Kasım ayında masa başı tatbikat işlerinin gerçekleştireceğini, ardından da Aralık ayında, İstanbul'da saha tatbikatlarına başlanacağını söyledi.Soylu şöyle konuştu:

"Tüm belediye, muhtarlar ve paydaşlarımız ile bir araya geleceğiz. Yani 2020 yılı bitmeden evvel, İstanbul'da bu çalışma grubu toplantılarını tamamlayıp, masa başı tatbikatlarını tamamlayıp, tüm belediyelerimize 7,5'lik bir depremdeki son senaryo düzeltmelerimizi ortaya koyacağız. 2021 yılında ise daha büyük tatbikatları burada gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbul'a diyeceğiz ki, şu saatte deprem oldu. Ve bütün kurumlar harekete geçeceğiz. Bunları saat saat değerlendireceğiz, bir gündüz çalışma saatinde bir de gece uyku saatinde yapacağız"

'Toplanma alanlarında tatbikat yapacağız'

"Özelikle 6 saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri, tahliyeler, bütün bunları sağlamalıyız. Deprem olduğu zaman, ilk korkum herkesin arabalarına atlayıp evlerinden uzaklaşması. Binlerce kişinin ölümüne sebebiyet veririz, bunu açık söyleyeyim. İlk 6 saatte yapılabilecek tek şey arama kurtarma, sağlık, iletişim ve ulaşıma izin vermektir. Ve ilk 6 saatte yapılabilecek ilk şey, bugün konuşacağımız toplanma alanlarına milletimizi sevk etmektir.

Tüm belediyelerimiz, muhtarlarımız, kamu görevlilerimizle birlikte İstanbul'da, tüm toplanma alanlarımızda tatbikat yapacağız. Hem de çok kısa süre içinde. Hepimiz bir toplanma merkezide olacağız, kontrol edeceğiz, İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza, sizin toplanma merkeziniz burasıdır diye lokasyon ve vatandaş bütünleştirmesi yapacağız, onları bilgilendireceğiz, her binaya toplanma merkeziniz şurasıdır diye asacağız, cep telefonlarına göndereceğiz. Bunun sebebi de 6 saatlik zaman dilimini hep beraber iyi yönetmek."

'18 bin 642 acil durum toplanma alanı var'

"Önümüzdeki günlerde İstanbul'da toplanma alanları ile ilgili bir tatbikatı gerçekleştireceğiz. Senaryo şu şekilde olacak, bildiğiniz gibi her toplanma alanının kamu personellerinden belirlenmiş sorumluları var. Ayrıca bu toplanma alanları tahliye ve yerleştirme çalışma grubuna bağlı. Bunun sorumluluğu da jandarmada şu anda. Gerçekleştireceğimiz bu tatbikat, vatandaşlarımızın değil, görevlilerimizin tatbikatıdır.

Öncelikle bunu ifade edeyim ki, herhangi bir karışıklığı meydan vermeyelim. Belirleyip ilan edeceğimiz gün ve saatte, bu toplanma alanlarından sorumlu kamu görevlisi arkadaşlarımız, sorumlu oldukları alanlarına gidecekler, konuya ilgi duyan vatandaşlarımız da arzu ederlerse bu alanlara gidecekler. Ve görevli arkadaşlarımız burada kendilerine bilgilendirme yapacaklar.

Ülke genelinde 18 bin 642 adet Acil durum toplanma alanımız mevcut. Vatandaşlarımız, olası bir afet anında nerede toplanacağı bilgisi, e-Devlet üzerinden ulaşabilmeleri mümkündür."