Hindistan'da çiftçilerden korkan hükümet interneti kesti

Hindistan'da Yeni Delhi yakınlarındaki protestocu çiftçilerin kurduğu kampların bazılarına polis saldırırken, kent çevresinde mobil internet kesildi.

Hindistan'da hükümetin büyük özel gıda firmalarının çıkarları uğuruna çıkarttığı yasalara karşı on binlerce çiftçi, başkentin çevresindeki protesto bölgelerinde iki aydan fazla bir süredir kamp kurmuştu.

Şehrin kuzey eteklerindeki Singhu Köyü yakınlarındaki ana protesto alanına protestoların merkezindeki iki eyaletten biri olan Haryana'dan yüzlerce traktör ulaşırken, bölgedeki polis de varlığı arttı.

'Kamu güvenliği için' interneti kesmişler

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Cumartesi günü, Yeni Delhi'nin eteklerinde protestoların gerçekleştiği üç yerde internet hizmetlerinin saat 23.00'e kadar askıya alındığını söyledi. İnternet kesintisinin gerekçesi olaraksa "kamu güvenliğini sağlamak" sunuldu.

Çiftçi sendikaları ve hükümet arasında yapılan on bir tur görüşme sonuçsuz kaldı. Hükümet yasaları 18 ay süreyle askıya almayı teklif etti ancak çiftçiler protestolarını yasalar tamamen yürürlükten kaldırılmadan sona erdirmeyeceklerini vurguluyor.

Geçen hafta Salı günü Cumhuriyet Bayramı yıldönümünde planlanan bir traktör geçit törenine polis saldırmıştı. O saldırıdan bu yana sağcı gruplar ve polis düzenli olarak çiftçilere yönelik saldırılar düzenliyor.

Öte yandan Delhi yakınlarındaki kamplardan bazıları polis tarafından toplandı.