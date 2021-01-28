Hindistan’da köylülerin direnişine saldırı hazırlığı

Hindistan’da tarımda özelleştirme yasalarının geri çekilmesi talebiyle binlerce çiftçinin başkent Yeni Delhi girişinde iki aydır sürdürdüğü direnişe polis saldırı hazırlığında.

26 Ocak Cumhuriyet Günü’nde başkente traktör konvoyuyla giren çiftçiler ile polis arasında yaşanan çatışmalarda bir protestocu yaşamını yitirmiş, aralarında çok sayıda polisin de olduğu yüzlerce kişi yaralanmıştı. Polis yüzlerce çiftçiyi gözaltına almıştı.

Modi hükümeti 26 Ocak’ta yaşananlardan çiftçi birliklerini sorumlu tutarken, onlarca çiftçi lideri hakkında “ayaklanmaya teşvik”ten soruşturma başlatıldı.

Yeni Delhi çevresinde çiftçilerin kurduğu kamplara çok sayıda polis ve asker sevk edilirken köylülerden kampları boşalmaları istendi. Az sayıda çiftçi birliğinin gönüllü olarak eylemi sonlandırdığı belirtiliyor. India Today TV'nin aktardığına göre başkentin Gazipur sınırında köylülerin direniş çadırları toplanıyor.

Bazı çiftçi birlikleri 26 Ocak’ta yaşanan Kızıl Kale baskınını ve yaşanan şiddet olaylarını direnişe kara çalmak için bir "provokasyon" olarak yorumladı. Bazı çiftçi liderleri polisin başkente giren traktör konvoyunu bilerek Kızıl Kale’ye yönlendirdiğini söyledi.

Öte yandan parlamentodaki 16 siyasi parti ortak bir açıklama yaparak yarın Başbakan Narendra Modi’nin tarım yasalarıyla ilgili konuşma yapacağı parlamento oturumuna katılmayacaklarını duyurdu.

Çiftçi birlikleri, hükümetin bütçeyi sunacağı 1 Şubat tarihinde parlamentoya yapacakları büyük yürüyüşü iptal ettiklerini açıkladı. Çiftçiler ülke genelindeki protestoların ise devam edeceğini duyurdu.

Öte yandan Delhi çevresinde toplanan ve bölge sakinleri olduklarını iddia eden bazı gruplar da köylülerin bölgeyi terk etmesini istediklerini belirterek eylem yaptı.

Batı Bengal eyaletinde ise Yasama Meclisi üç tarım yasasına karşı bir yasayı onayladı.