Gülistan Doku’nun kaybolmasının birinci yılında eylem

5 Ocak 2020’de kaybolmasından bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasının birinci yılında pek çok kentte yurttaşlar, “Gülistan Doku nerede?’’ diye sordu. Bir yıldır karanlıkta iğne aradıklarını söyleyen Abla Aygül Doku, “Kızımıza ne oldu cevabını istiyoruz’’ dedi.

Soruşturmaya ilişkin ise elle tutulur bir sonuç alınamazken Aygül Doku, yaklaşık bir yıldır süren soruşturma ve arama sürecini anlattı. BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre, dosyaya giren görüntülerin çözümlemesinin yapılmasını beklediklerini dile getiren Doku, “Görüntüler çözüldüğünde Gülistan’a ne olduğu ortaya çıkacak’’ dedi.

'Yetkililerin vicdanları rahat mı?'

Karanlık bir odada bir yıldır iğne aradıklarını söyleyen Doku, sözlerini şöyle sürdürdü: "O iğne bulunamıyor. Bu kadar çaresiz kalmayı anlamıyorum. Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Eski vali ‘Gülistan intihar ettiyse size bedenini vereceğim’ demişti. Gülistan intihar ettiyse bedeni nerede? O vali ‘İntihar etti’ diyorsa bedenini versin. Cumhurbaşkanı’yla görüşmek istiyoruz ama cevap alamıyoruz. Şimdi Gülistan için çok büyük bir ses çıkıyor. Bu ses nedeniyle Gülistan’dan vazgeçilmeyeceğini biliyoruz. Biz bu kadar çaresiz bir şekilde yaşarken gerçekten yetkililerin vicdanları rahat mı?"

İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda toplanan kadınlar da Gülistan Doku için eylemdeydi. DHA'nın haberine göre, Doku için üzerinde "Tam Bir Yıldır Soruyoruz Gülistan Doku Nerede?" yazılı pankart açarak eylem yapıldı.