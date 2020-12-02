Genelkurmay ve MSB'den 'ordu satılmıştır' yanıtı

Katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'da kurulu Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devredilmesine tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" demişti.

Bu sözlere ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus" dedi.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ise, "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.