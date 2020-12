CHP'li vekilden 'Ordu satılmıştır' sözleriyle ilgili açıklama

Katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'da kurulu Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devredilmesine tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" demişti.

Bu sözlerin ardından Başarır hakkında soruşturma açılırken, Erdoğan ve Bahçeli CHP'yi hedef almıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başarır, "Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiç bir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah’a havale ediyorum" dedi.