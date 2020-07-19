Gemlik Çimtaş’ta iş cinayeti: Bir işçi yaşamını yitirdi

Gemlik’te bulunan Çimtaş çelik fabrikasında gece geç saatlerde meydana gelen olayda bir işçi tonlarca ağırlıktaki borunun altında kalarak ağır yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından acil ambulansı ile ağır yaralı olarak Gemlik Devlet hastanesine kaldırılan 45 yaşındaki Yasin Çolak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çolak’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, savcılık iş kazası ile alakalı soruşturma başlattı.

'Malzeme acil diye kulenin altında kaldı'

Öte yandan kazanın ardından hastaneye gelen Çolak’ın bazı eski ve yeni iş arkadaşları, ''Yasin abimiz sırf malzeme acil diye yetersiz ve zayıf ekipmanlardan kaynaklı koca kulenin altında kalarak can verdi. Bugün suçlusu iş güvenliği ve sağlığı olan bölüm iken şuan tamamen suçu o malzemenin altında askeri ücrete çalışan işçiye yüklemeye çalışıyorlar. Sırf devletin işini yaptıkları için -Çanakkale köprüsünden bahsediyoruz - çoğu şeye göz yumuyorlar ve görmemezlikten geliyorlar. Geçenlerde de fabrikada yüze yakın arkadaşımız yemekten zehirlendi ama hala aynı firma ile çalışılmaya devam ediliyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz '' dediler.