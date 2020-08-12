Galata Kulesi'ndeki yıkımı yapan firmanın sahibi AKP'li eski yönetici çıktı

Galata Kulesi’nin duvarlarını restorasyon adı altında hilt ile delen şirketin sahibinin AKP İstanbul İl teşkilatının eski yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

Restorasyon işini yapan firma E-S Yapı Şehircilik Mimarlık Restorasyon ve firmanın sahibi Sevilay Tuncer Uludağ. Uludağ, AKP İstanbul 5. Olağan İl Kongresinde yönetime seçildi ve bir süre görev yaptı.

Anka Haber Ajansı'nın aktardığına göre; firmanın sadece 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığı 2 ihalenin toplamı 11 milyon 846 bin lira.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi’ndeki restorasyon görüntüleri tepki çekti. Büyükşehir Belediyesi, tarihi kulenin duvarlarının matkapla delindiğini, inşaat çalışmaları yapıldığını, kulenin aydınlatmalarının söküldüğünü gösteren görüntüler paylaştı.

Görüntülerdeki restorasyonu yapan şirketin 2000 yılında kurulan E-S Yapı Şehircilik Mimarlık Restorasyon San. Tic. Ltd. Şti. olduğu ve sahibinin eskiden AKP’de görev aldığı ortaya çıktı. Şirketin sahibi Sevilay Tuncer Uludağ 2015 yılında yapılan AKP İstanbul 5. Olağan İl Kongresinde yönetime seçildi ve bir süre görev yaptı.

Uludağ’ın şirketinin sadece 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığı 2 ihalenin toplamı 11 milyon 846 bin lira.

Şirketin sitesinde daha önce benzer restorasyon ihalelerini de aldığı görülüyor. Şirketin referans olarak gösterdiği işler şöyle: