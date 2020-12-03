Fransa'da 76 camide inceleme yapılacak

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, öğretmen Samuel Paty'nin kafasının kesilerek öldürülmesinden yedi hafta sonra ülkedeki 76 camide inceleme yapılacağını açıkladı. Darmanin, Twitter hesabından "yetkililerin önümüzdeki günlerde ayrılıkçılara karşı kapsamlı ve eşi daha önce görülmemiş bir eylem başlatacağı" ve "bazı camilerin kapatılabileceği" mesajını paylaştı.

Le Figaro gazetesi, 27 Kasım'da ilgili tüm kurumlara bakanlıktan bu konuda yazı gittiğini duyurmuş, bakanlık kaynakları da haberi doğrulamıştı. Söz konusu camilerden 16'sının Paris bölgesinde, diğer 60'ının ise Fransa'nın çeşitli bölgelerinde olduğu belirtiliyor.

Kontrol edilecek camiler arasında Türkiye bağlantılı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camilerin olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor.

Öğretmenlerin korunması için yasal düzenleme yapıldı

DW Türkçe'nin haberine göre Fransız hükümeti, Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından İslamcılara yönelik tutumunu sertleştirdi. Ülkede öğretmenleri İslamcı saldırılardan korumak için İslamcılarla mücadele kapsamında yeni yasal düzenlemeler yapılmış ve internetteki nefret söylemlerine karşı da önlemler alınmıştı. Adalet Bakanı Éric Dupond-Moretti yasal düzenlemenin ilkesinin "Elini öğretmenimin üzerinden çek, elini cumhuriyet değerlerinden çek" olduğunu söylemişti.

47 yaşındaki Samuel Paty, 16 Ekim'de Paris'in banliyölerinden birinde bulunan okulunun yakınlarında, sınıfta ifade özgürlüğünü anlatırken Muhammed Peygamber karikatürlerini gösterdiği gerekçesiyle 18 yaşındaki bir Çeçen kökenli tarafından öldürülmüştü.