Fransa Savunma Bakanı: Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Türkiye ile ilişkilerin geçen yıldan bu yana kademeli olarak kötüleştiğini ve Ankara'nın aylardır bir müttefik gibi hareket etmediğini söyledi.

Euronews'ta yer alan habere göre, France Inter radyosuna konuşan Parly "Resmi olarak Türkiye Atlantik İttifakı'nın bir parçası ama aylardır öyleymiş gibi davranmıyor ve bu süre boyunca NATO'da yalnız bırakıldık" dedi.

Haziran ayında Türk savaş gemilerinin bir Fransız fırkateynine radar kilidi attığı iddiasını hatırlatan Parly, Akdeniz'de Fransız gemilerine karşı yapılanların rahatız edici manevralar olduğunu söyledi.

Aralık ayındaki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'nin davranışlarını onaylamadığını söylediğini aktaran Parly yine Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan yaptırım kararı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB ile ilişkilerini ton değiştirerek sürdürmek istediğini belirtti.

Parly sözlerin somut eylemlerle desteklenmesi gerektiğini belirterek "Türk Dışişleri Bakanının ocak ayı başında samimi olması halinde Fransa ile ilişkileri normalleştirmeye hazır oluklarını" söylediğini aktardı.