Fransa rekor kırdı: Yasaklar yeniden geliyor

Fransa'da son 24 saatte yeni rekor kırılarak, 30 bin 621 kişide koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 88 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 33 bin 125'e ulaştı.

Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olurken, bir günde kayıtlara geçen vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti.

Hastanelerde 1750'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 605 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 669 artışla 104 bin 82'ye çıktı.

COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,6'ya ulaştı.

Restoran ve iş yerleri kapatılacak

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, 17 Ekim itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulanacak kentlerde ve saatlerde istisnalar hariç restoran ve iş yerlerinin kapatılacağını belirtti.

Ülke genelinde düğünlerin, eğlenceli özel etkinliklerin yasaklandığını ifade eden Castex, sokağa çıkma yasağı uygulamasından olumsuz etkilenen restoran ve iş yerlerine maddi destekte bulunulacağını söyledi.

Restoranlarda daha sıkı bir sağlık protokolünün uygulanacağını belirten Castex, masalarda en fazla 6 kişinin oturmasına izin verileceğini ve müşterilerin kayıt altına alınacağını dile getirdi.

Her gece 12 bin güvenlik gücünün sokaklarda görev alacağını açıklayan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yasağın en az 4 hafta süreceğini ifade etti. Dermanin, yasağa ilk kez uymayan vatandaşlara 135 Avro, yasağı ikinci kez ihlal eden vatandaşlara ise bin 500 Avro para cezası kesileceğini aktardı. Bakan Darmanin, yasağı üç defa ihlal eden vatandaşların ise 6 ay hapis ve 3 bin 750 Avro para cezasına çarptırılacağını açıkladı. İstisnai izne tabi olan vatandaşların dolaşma belgesi hazırlamaları veya yolculuk biletlerini göstermeleri durumunda ceza kesilmeyeceğini aktaran Darmanin, yolculuk ve profesyonel sebep dışındaki izinlerin ise 1 saat ile sınırlandırıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün COVID-19 vaka sayılarında rekor artışların ardından başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Ülkede, son olarak 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

İspanya'da önlemleri artırdı

Fransa’nın dışında yaklaşık 900 bin vaka ve 33 binden fazla ölümle Avrupa’daki en yüksek vaka oranlarından birine sahip olan İspanya, 15 gün boyunca Katalonya bölgesindeki barları ve restoranları kapatma kararı aldı. Bölgedeki tüm bar ve restoranlar, Perşembe gecesinden itibaren iki hafta boyunca paket ve teslimat hizmeti ile sınırlı olacak. Mağazalar ve marketler yüzde 30, spor salonları, sinemalar ve tiyatrolar yüzde 50 kapasiteyle çalışacak ve çocuk oyun alanları saat 20:00’de kapanacak. Bölgede üniversitelerde eğitime ara verilirken, tüm spor müsabakaları da 15 gün süreyle durduruldu. Avrupa’da salgından en fazla etkilenen bir diğer ülke olan Portekiz de etkinliklere katılımcı sayısını sınırlayan ve üniversite partilerini yasaklayan yeni katı kuralı uygulamaya başladı.