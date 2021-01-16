Filipinler'de helikopter kazasında 7 kişi öldü

Filipinler Ordusu, Cumartesi günü Filipinler Hava Kuvvetleri'nin 7 mensubunun, ülkenin güneyindeki helikopter kazasında öldüğünü doğruladı.

Ordu, askeri helikopterin motor arızası nedeniyle düştüğünü açıkladı.

Kazada iki pilotun yanı sıra, diğer beş mürettebat da yaşamını yitirdi.

23 Temmuz 2020'de Filipinler'in kuzeyindeki Isabela eyaletinde bir askeri helikopter daha düşmüş ve dört kişi ölmüştü. 16 Eylül'de ise güney Filipinler'deki Basilan eyaletinde bir askeri helikopter kazasında dört kişi yaşamını yitirmişti.