Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi kararının ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi'ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" denildi.
Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 22, 2021
🔗 https://t.co/Rf9U7o5Ghi pic.twitter.com/qr0SqwzMfL