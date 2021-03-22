Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Fenerbahçe, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının gözden geçirilmesini talep ettiklerini duyurdu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi kararının ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi. 

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi'ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" denildi.

Haber

Danıştay'a başvurdular: Kararname hukuksuzdur, İstanbul Sözleşmesi hâlâ yürürlükte