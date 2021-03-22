Danıştay'a başvurdular: Kararname hukuksuzdur, İstanbul Sözleşmesi hâlâ yürürlükte

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığını ilan eden kararnamesine karşı Danıştay'da işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Haberi sosyal medya hesabından "Gece yarısı 02.00’de İstanbul Sözleşmesi’ni feshettiğini ilan eden Cumhurbaşkanı Kararına karşı, bu gece saat 02.00’de, Danıştay başkanlığına hitaben, işlemin iptali hakkında dava açmış bulunuyoruz" sözleriyle duyuran derneğin açıklamasında şöyle denildi:

"Geçtiğimiz gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı, Türkiye'nin emektar kadınlarının mücadelesiyle kazanılan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiğini duyurdu.Ancak hukuken bu kararın hükmü yoktur. İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunla yürürlüğe giren bir milletlerarası sözleşmeden, Cumhurbaşkanı Kararıyla taraf olmaktan çıkarılamaz.Kadınların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’de tek bir kadının bile şiddete maruz kalmayacağı güne dek, burdayız, mücadele edeceğiz.İstanbul Sözleşmesi'ne dokunmayı #AklınızdanBileGeçirmeyin"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak, 20.03.2021 tarihinde gece yarısı 02.00’de İstanbul Sözleşmesi’ni feshettiğini ilan eden Cumhurbaşkanı Kararına karşı,bu gece saat 02.00’de, Danıştay başkanlığına hitaben, işlemin iptali hakkında dava açmış bulunuyoruz. #istanbulsözleşmesi pic.twitter.com/DLLNZWp26W — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocuklarve1) March 21, 2021

'Yasadışı bir karar'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden, "İstanbul Sözleşmesi kadınların ve çocukların şiddet gördüğünde başvurabileceği önemli bir kanun yoluydu. Bu karar hukuksuzdur" dedi.

"Tek başına hukuk yolu yeterli değil ama davamızdan umutluyuz" diyen Erden soL'a şöyle konuştu:

"İstanbul Sözleşmesi kadınların ve çocukların şiddet gördüğünde başvurabileceği önemli bir kanun yoluydu. Şiddet gördüklerinde hakim, savcıya gittiklerinde, kolluğa gittiklerinde şiddet uygulayanın kendilerinden uzaklaşmasını sağlıyordu. AKP iktidarı Cumhurbaşkanlığı kararıyla gece yarısı saat 2'de hukuka aykırı bir karar alarak bu sözleşmeyi feshettiğini ilan etti. Ancak anayasamızda milletlerarası sözleşmelerin nasıl feshedileceğine dair çok açık bir maddemiz var. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen bir sözleşme, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından geri çekilebilir. Yani tek adam rejimiyle, tek adamın imzasıyla bir uluslararası sözleşmeden çıkılamaz.

İktidar gece 2 baskınıyla sözleşmeyi feshetmeye çalıştı, biz de bu nedenle Danıştay'a gece saat 2'de bu kararın iptali için dava açtık.

Sözleşmemiz halen yürürlükte aslında. Ancak bu karara karşı çıkmazsak, 60 gün sonra sözleşmemiz gerçekten yürürlükten kalkacak. Yasadışı bir karar. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı kararının hukuka aykırı, anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek iptal davası açtık. Biz davamız umutluyuz. Tabii ki tek başına hukuk yolu yeterli değil. Mücadelemiz diğer alanlarda da sürmeye devam edecek. Ama hukuk mücadelesini de aynı anda sürdüreceğiz, davamızın takipçisiyiz.

Danıştay dosyada önce ilk inceleme yapacak sonra eksiklikler ve yazışmalar tamamlanacak. Ardından tarafımıza bir duruşma tarihi verilecek. Çünkü biz duruşma istemli talep ettik. Duruşmadan sonra da karar çıkacak. Cumhurbaşkanlığı kararı hukuka aykırı ve İstanbul Sözleşmesi tüm kadın ve çocukları ilgilendiren çok önemli bir sözleşme olduğu için biz davamızdan umutluyuz. Danıştay'ın Cumhurbaşkanlığı kararını iptal edeceğini düşünüyoruz."