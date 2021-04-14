Faruk Demir İşitme Engelliler Spor Federasyonu yönetiminde ne arıyor?

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu (YK) Üyesi Faruk Demir’in bir odada kalabalık bir grupla beraber bir engelli genci yumrukladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Demir’in ihraç edildiği açıklandı.

Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kihtir yaptığı yazılı açıklamada Demir’in ihraç edildiğini bildirdi. Kihtir’in açıklaması şöyle:

“Sosyal Medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Demir ile ilgili çıkan haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz.”

Konuya ilişkin Federasyon'la görüştük. Böyle birisinin federasyon yönetimine nasıl girdiği ve daha önce buna benzer olayların yaşanıp yaşanmadığını sorduğumuz federasyon yetkilisi, Faruk Demir'in Sefaköy İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanlığı yaptığını, Federasyonun YK'sında bulunma nedeninin bu olduğunu ve Demir'in önceki "kriminal olayları"nı bilemeyeceklerini söyledi.

Söz konusu darp olayının Federasyon'a ait bir binada gerçekleşmediğini söyleyen Federasyon yetkilisi, olayın İstanbul'da Demir'in kendi kulübünün binasında gerçekleşmiş olabileceğini kaydetti.