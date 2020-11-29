Eski CSO Başkemancısı Oktay Dalaysel yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda (CSO) 40 yıldan uzun süredir kemancılık yapan ve Başkemancı görevini üstlenen Oktay Dalaysel, dün evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdi.

1938 doğumlu Oktay Dalaysel, 1958'de Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun olduktan sonra Almanya'da Freiburg Yüksek Müzik Okulunda öğrenim görmüştü.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ve Gazi Müzik Bölümü'nde öğretmenlik de yapan Dalaysel, 1987'de "Keman İçin Gam Metodu ve Yay Çeşitleri" başlıklı kitabı yayımladı.

2018’de Andante Dergisince düzenlenen 8. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülüne değer görülen Dalaysel, CSO'daki 40 yıllık sanat hayatında ulusal ve uluslararası konserlerde Türkiye'ye temsil etti ve pek çok sanatçının yetişmesine katkı sundu.

Dalaysel, aynı zamanda CSO kemancısı Ezgi Savaşçı ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası kemancısı Pınar Dalaysel Balcı'nın babasıydı.